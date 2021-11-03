Рада отправила в отставку пять министров

03.11.2021 15:00

Верховная Рада на заседании в среду, 3 ноября, начала рассмотрение кадровых вопросов в правительстве, сообщает Корреспондент.net.

В отставку были отправлены пять министров Кабмина: глава Минэкологии Роман Абрамовский, министр экономики Алексей Любченко, глава Минреинтеграции Алексей Резников, глава Минстратегпрома Олег Уруский и министр обороны Андрей Таран.

Сразу после голосования по отставке главы Минобороны спикер Рады Руслан Стефанчук закрыл сессионное заседание.