Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 ноября

03.11.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки подтвердили 23 393 новых случая коронавируса и 720 смертей, что превышает показатели вчерашнего дня. Об этом в среду, 3 ноября, сообщает пресс-служба Минздрава.

"За сутки 2 ноября в Украине зафиксировано 23 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за прошедшие сутки:

- госпитализировано - 5 935 человек;

- летальных случаев - 720;

- выздоровело - 11 937 человек.

Протестировали за сутки: методом ПЦР - 73 461, методом ИФА - 21 106, экспресс-тестами - 62 936.

За все время пандемии в Украине:

- заболело - 2 979 086 лиц;

- выздоровел - 2 466 674 лица;

- летальных случаев - 69 447;

- проведено ПЦР-тестов - 14 586 038.

Отмечается, что из заболевших за минувшие сутки: детей - 1 406, медработников - 421.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 2024 случая;

Винницкая область – 633 случая;

Волынская область – 679 случаев;

Днепропетровская область – 1935 случаев;

Донецкая область – 1077 случаев;

Житомирская область – 660 случаев;

Закарпатская область – 330 случаев;

Запорожская область – 1558 случаев;

Ивано-Франковская область – 486 случаев;

Киевская область – 934 случая;

Кировоградская область – 119 случаев;

Луганская область – 569 случаев;

Львовская область – 1178 случаев;

Николаевская область – 725 случаев;

Одесская область – 1858 случаев;

Полтавская область – 1127 случаев;

Ровенская область – 975 случаев;

Сумская область – 1156 случаев;

Тернопольская область – 623 случая;

Харьковская область – 1374 случая;

Херсонская область – 600 случаев;

Хмельницкая область – 1084 случая;

Черкасская область – 882 случая;

Черновицкая область – 543 случая;

Черниговская область – 264 случая.