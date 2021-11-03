- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 ноября10:00
- Министр обороны Таран подал заявление об отставке08:00
- Ярош стал советником главкома ВСУ15:00
- Кабмин перечислил более 670 млн гривен на зарплаты шахтерам12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 ноября11:00
- В Дії появились сертификаты ПЦР-тестов10:00
- Стали известны результаты выборов мэра Харькова08:00
- В Украине впервые наладили производство боеприпасов для гранатомета16:00
- Арахамия рассказал о грядущих ротациях в Кабмине15:00
- Глава Минреинтеграции подал в отставку11:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 ноября
В Украине за минувшие сутки подтвердили 23 393 новых случая коронавируса и 720 смертей, что превышает показатели вчерашнего дня. Об этом в среду, 3 ноября, сообщает пресс-служба Минздрава.
"За сутки 2 ноября в Украине зафиксировано 23 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализировано - 5 935 человек;
- летальных случаев - 720;
- выздоровело - 11 937 человек.
Протестировали за сутки: методом ПЦР - 73 461, методом ИФА - 21 106, экспресс-тестами - 62 936.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 979 086 лиц;
- выздоровел - 2 466 674 лица;
- летальных случаев - 69 447;
- проведено ПЦР-тестов - 14 586 038.
Отмечается, что из заболевших за минувшие сутки: детей - 1 406, медработников - 421.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 2024 случая;
Винницкая область – 633 случая;
Волынская область – 679 случаев;
Днепропетровская область – 1935 случаев;
Донецкая область – 1077 случаев;
Житомирская область – 660 случаев;
Закарпатская область – 330 случаев;
Запорожская область – 1558 случаев;
Ивано-Франковская область – 486 случаев;
Киевская область – 934 случая;
Кировоградская область – 119 случаев;
Луганская область – 569 случаев;
Львовская область – 1178 случаев;
Николаевская область – 725 случаев;
Одесская область – 1858 случаев;
Полтавская область – 1127 случаев;
Ровенская область – 975 случаев;
Сумская область – 1156 случаев;
Тернопольская область – 623 случая;
Харьковская область – 1374 случая;
Херсонская область – 600 случаев;
Хмельницкая область – 1084 случая;
Черкасская область – 882 случая;
Черновицкая область – 543 случая;
Черниговская область – 264 случая.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 мая
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 июня
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 июля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 августа
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 августа
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 сентября
- В МинВОТ рассказали о ходе вакцинации жителей ОРДЛО и Крыма11:00
- Названо число абитуриентов из ОРДЛО и Крыма, поступивших в украинские вузы16:00
- Почти 300 человек воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке 1 ноября14:00
- На Донбассе погиб украинский воин09:00
- В ЛугОГА назвали сроки запуска междугороднего троллейбуса17:00
- Донетчина вышла в "лидеры" по госпитализации пациентов с COVID-1914:00
- Для жителей прифронтовой зоны Луганщины запустили соцрейсы на вакцинацию (ВИДЕО)12:00
- Обострение на Донбассе: 14 обстрелов, ранен боец ВСУ08:00
- "Спутник Лайт" признали непригодым для первичной вакцинации17:00
- В Мариуполе прошли антитеррористические учения СБУ (ВИДЕО)10:00
- В МинВОТ рассказали о ходе вакцинации жителей ОРДЛО и Крыма11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 ноября10:00
- Львовские ученые изобрели пероральную COVID-вакцину09:00
- Министр обороны Таран подал заявление об отставке08:00
- Реал – Шахтер: анонс и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов17:00
- Названо число абитуриентов из ОРДЛО и Крыма, поступивших в украинские вузы16:00
- Ярош стал советником главкома ВСУ15:00
- Почти 300 человек воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке 1 ноября14:00
- Опубликованы спутниковые снимки скопления войск РФ на границе с Украиной13:00
- Кабмин перечислил более 670 млн гривен на зарплаты шахтерам12:00
- Как будут работать пенсионные накопления?16:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- Риски вакцинации против смерти от COVID-1917:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- "Спутник Лайт" признали непригодым для первичной вакцинации
- Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября
- В ЛугОГА назвали сроки запуска междугороднего троллейбуса
- Донетчина вышла в "лидеры" по госпитализации пациентов с COVID-19
- Названо число абитуриентов из ОРДЛО и Крыма, поступивших в украинские вузы
- РФ выдвинула свои предложения по нормандской встрече
- На Донбассе погиб украинский воин
- Минцифры упростило получение COVID-сертификата в "Дії"
- Для жителей прифронтовой зоны Луганщины запустили соцрейсы на вакцинацию (ВИДЕО)
- Стали известны результаты выборов мэра Харькова