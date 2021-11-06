Резников выведен из состава украинской делегации в ТКГ

06.11.2021 09:00

Президент Владимир Зеленский подписал указ об изменении состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу. Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства в пятницу, 5 ноября.

Согласно указу №568/2021, из состава делегации выведен новый министр обороны Алексей Резников, исполнявший обязанности первого заместителя главы делегации. Его место временно занял глава парламентского комитета по правовой политике Андрей Костин.

"Временно возложить исполнение обязанностей первого заместителя главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе на Костина Андрея Евгеньевича - члена делегации, представителя Украины в рабочей группе по политическим вопросам", - говорится в документе.

Указ уже вступил в силу.