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Экс-нардеп Ефим Звягильский умер от коронавируса

07.11.2021 10:00
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Экс-нардеп Ефим Звягильский умер от коронавируса

Экс-нардеп Верховной Рады и Герой Украины Ефим Звягильский скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом сообщил бывший парламентарий Игорь Мосийчук.
По его словам, 88-летний политик умер 6 ноября, в Институте сердца в Киеве.
Ефим Звягильский – единственный народный депутат, который был во всех первых восьми созывах Верховной Рады. Исполнял обязанности премьер-министра Украины с сентября 1993 по июль 1994. Один из соучредителей и бывший член Партии регионов. С 1979 года в течение 13 лет был директором шахты имени Засядько в Донецке, а в 1992-1993 годах занимал пост мэра города.



Теги: смерть, COVID-19, Звягильский
 
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