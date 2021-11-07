- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 ноября11:00
- Экс-нардеп Ефим Звягильский умер от коронавируса10:00
- Глава Минобороны озвучил позицию Украины по использованию беспилотников Bayraktar13:00
- Украина обновила рекорд смертности от COVID-1911:00
- Резников выведен из состава украинской делегации в ТКГ09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 ноября15:00
- Рада отправила в отставку пять министров15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 ноября10:00
- Министр обороны Таран подал заявление об отставке08:00
- Ярош стал советником главкома ВСУ15:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 ноября
В Украине за сутки уменьшись число заболевших коронавирусом. Так, если накануне было зафиксировано 25 063 новых случаев заражения, то за минувшие сутки заболели 17 419 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Среди инфицировавшихся 1 119 детей и 195 медработников.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 5 652 человека, выздоровели 8 520 человек.
За последние 24 часа от коронавируса скончались 449 человек. Всего с начала пандемии зафиксировано 72 084 летальных исходов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 664), Днепропетровской (1 527), Харьковской (1 362), Хмельницкой (1 114) и Львовской (1 465) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 625 случаев;
Винницкая область – 569 случаев;
Волынская область – 340 случаев;
Днепропетровская область – 1527 случаев;
Донецкая область – 757 случаев;
Житомирская область – 682 случая;
Закарпатская область – 270 случаев;
Запорожская область – 667 случаев;
Ивано-Франковская область – 887 случаев;
Киевская область – 542 случая;
Кировоградская область – 144 случая;
Луганская область – 174 случая;
Львовская область – 1095 случаев;
Николаевская область – 816 случаев;
Одесская область – 1664 случая;
Полтавская область – 633 случая;
Ровенская область – 349 случаев;
Сумская область – 817 случаев;
Тернопольская область – 403 случая;
Харьковская область – 1362 случая;
Херсонская область – 448 случаев;
Хмельницкая область – 1114 случаев;
Черкасская область – 271 случай;
Черновицкая область – 407 случаев;
Черниговская область – 856 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 апреля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 мая
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 июня
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 июля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 июля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 августа
- Сутки в ООС: два нарушения "тишины", без потерь09:00
- В Краматорске началась масштабная модернизация автобусного парка17:00
- В Песках открыли памятный знак воинам ООС15:00
- За сутки в зоне ООС восемь обстрелов, ранен один боец10:00
- В Северодонецке СБУ предотвратила условный "теракт" на "Азоте"11:00
- Боевики ОРДЛО обстреляли КПВВ Золотое09:00
- В Славянске ввели почасовой график подачи воды15:00
- На Донетчине задержали пособницу боевиков ОРДЛО09:00
- В "ДНР" анонсировали повышение зарплат и пенсий с 1 января 2022 года17:00
- На Донетчине уже 19 громад обзавелись "шерифами"16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 ноября11:00
- Экс-нардеп Ефим Звягильский умер от коронавируса10:00
- Сутки в ООС: два нарушения "тишины", без потерь09:00
- В Краматорске началась масштабная модернизация автобусного парка17:00
- В Песках открыли памятный знак воинам ООС15:00
- Глава Минобороны озвучил позицию Украины по использованию беспилотников Bayraktar13:00
- Украина обновила рекорд смертности от COVID-1911:00
- За сутки в зоне ООС восемь обстрелов, ранен один боец10:00
- Резников выведен из состава украинской делегации в ТКГ09:00
- Минкульт внес юмориста Максима Галкина в "черный список"17:00
- Вакцинировался сам – убеди других17:00
- Как будут работать пенсионные накопления?16:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- Риски вакцинации против смерти от COVID-1917:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- На Донетчине задержали пособницу боевиков ОРДЛО
- В Славянске ввели почасовой график подачи воды
- Путин прилетел в аннексированный Крым
- В Краматорске началась масштабная модернизация автобусного парка
- Боевики ОРДЛО обстреляли КПВВ Золотое
- В Песках открыли памятный знак воинам ООС
- Минкульт внес юмориста Максима Галкина в "черный список"
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 ноября
- Украина обновила рекорд смертности от COVID-19
- ВОЗ одобрила индийскую COVID-вакцину