В Украину прибыло еще почти 3 млн доз вакцины Moderna

07.11.2021 15:00

7 ноября Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину 2 930 300 доз вакцины против COVID-19 компании Moderna. Сделали это в рамках гуманитарной инициативы COVAX. То есть препарат Украина получила бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.

Всего в рамках COVAX вместе с этой партией ЮНИСЕФ доставил в нашу страну уже 7 415 810 доз вакцин от различных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac). COVAX создали для содействия доступу к эффективным и безопасным вакцинам против COVID-19 для всех стран.