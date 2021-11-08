Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 ноября

08.11.2021 12:00

В Украине за минувшие сутки, 7 ноября, было зафиксировано 13 068 COVID-случаев и 473 смерти от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Больше всего случаев за сутки подтвердили в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях, Николаевской и Львовской областях.

За сутки в стране госпитализировали 3 532 человека, выздоровели - 8 200 человек.

Методом ПЦР за сутки было протестировано 29 497 человек, методом ИФА - 6547, экспресс-тестами - 27 814.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 088 501 человек; выздоровели - 2 520 956 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 606 случаев;

Винницкая область – 349 случаев;

Волынская область – 417 случаев;

Днепропетровская область – 1 032 случая;

Донецкая область – 483 случая;

Житомирская область – 718 случаев;

Закарпатская область – 211 случаев;

Запорожская область – 713 случаев;

Ивано-Франковская область – 363 случая;

Киевская область – 425 случаев;

Кировоградская область – 99 случаев;

Луганская область – 50 случаев;

Львовская область – 827 случаев;

Николаевская область – 812 случаев;

Одесская область – 1 558 случаев;

Полтавская область – 240 случаев;

Ровненская область – 285 случаев;

Сумская область – 315 случаев;

Тернопольская область – 354 случая;

Харьковская область – 1 179 случаев;

Херсонская область – 383 случая;

Хмельницкая область – 660 случаев;

Черкасская область – 243 случая;

Черновицкая область – 361 случай;

Черниговская область – 385 случаев.