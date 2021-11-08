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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 ноября

08.11.2021 12:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 ноября

В Украине за минувшие сутки, 7 ноября, было зафиксировано 13 068 COVID-случаев и 473 смерти от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Больше всего случаев за сутки подтвердили в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях, Николаевской и Львовской областях.
За сутки в стране госпитализировали 3 532 человека, выздоровели - 8 200 человек.
Методом ПЦР за сутки было протестировано 29 497 человек, методом ИФА - 6547, экспресс-тестами - 27 814.
За все время пандемии в Украине заболели - 3 088 501 человек; выздоровели - 2 520 956 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 606 случаев;
Винницкая область – 349 случаев;
Волынская область – 417 случаев;
Днепропетровская область – 1 032 случая;
Донецкая область – 483 случая;
Житомирская область – 718 случаев;
Закарпатская область – 211 случаев;
Запорожская область – 713 случаев;
Ивано-Франковская область – 363 случая;
Киевская область – 425 случаев;
Кировоградская область – 99 случаев;
Луганская область – 50 случаев;
Львовская область – 827 случаев;
Николаевская область – 812 случаев;
Одесская область – 1 558 случаев;
Полтавская область – 240 случаев;
Ровненская область – 285 случаев;
Сумская область – 315 случаев;
Тернопольская область – 354 случая;
Харьковская область – 1 179 случаев;
Херсонская область – 383 случая;
Хмельницкая область – 660 случаев;
Черкасская область – 243 случая;
Черновицкая область – 361 случай;
Черниговская область – 385 случаев.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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