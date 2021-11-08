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В Киеве открыли центр COVID-вакцинации в соборе УГКЦ

08.11.2021 09:00
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В Киеве открыли центр COVID-вакцинации в соборе УГКЦ

В Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви в Киеве открыли пункт вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщается на сайте Патриаршего собора.
"Ежедневно с 10-00 до 17-00 вы можете вакцинироваться от COVID-19 по адресу: ул. Никольско-Слободская, 5, Киев, Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ", - говорится в сообщении.
По словам главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава, такие пункты вакцинации будут открыты в греко-католических церквях как в Украине, так и за рубежом.



Теги: Киев, собор, вакцинация, центр, COVID-19
 
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