В Киеве открыли центр COVID-вакцинации в соборе УГКЦ

08.11.2021 09:00

В Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви в Киеве открыли пункт вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщается на сайте Патриаршего собора.

"Ежедневно с 10-00 до 17-00 вы можете вакцинироваться от COVID-19 по адресу: ул. Никольско-Слободская, 5, Киев, Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ", - говорится в сообщении.

По словам главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава, такие пункты вакцинации будут открыты в греко-католических церквях как в Украине, так и за рубежом.