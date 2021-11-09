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Кулеба дал оценку российскому проекту итогового документа для Нормандского формата

09.11.2021 10:00
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Кулеба дал оценку российскому проекту итогового документа для Нормандского формата

Украина получила проект итогового документа встречи министров “нормандского формата”, который предложила российская сторона. Он идет вразрез с подготовленными Германией и Францией предложениями и состоял преимущественно из штампов российской пропаганды. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эксклюзивном комментарии УНН.
“Недавно Украина получила, одновременно с Германией и Францией, проект итогового документа встречи министров Нормандского формата, который предложила РФ. Он был далек от предыдущих предложений, подготовленных Германией и Францией. Фактически, российское предложение шло вразрез им и состояло преимущественно из штампов российской пропаганды. Это не проект документа, а попытка затормозить процесс, подорвать усилия наших немецких и французских партнеров как посредников, которые пытаются организовать результативные встречи в рамках Нормандского формата”, - сказал министр.
Кулеба отметил, что именно немецко-французский проект составляет хорошую основу для достижения согласия по итоговому документу министерской встречи нормандского формата.



Теги: Россия, Донбасс, предложение, нормандский формат
 
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