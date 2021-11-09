Кулеба дал оценку российскому проекту итогового документа для Нормандского формата

09.11.2021 10:00

Украина получила проект итогового документа встречи министров “нормандского формата”, который предложила российская сторона. Он идет вразрез с подготовленными Германией и Францией предложениями и состоял преимущественно из штампов российской пропаганды. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эксклюзивном комментарии УНН.

“Недавно Украина получила, одновременно с Германией и Францией, проект итогового документа встречи министров Нормандского формата, который предложила РФ. Он был далек от предыдущих предложений, подготовленных Германией и Францией. Фактически, российское предложение шло вразрез им и состояло преимущественно из штампов российской пропаганды. Это не проект документа, а попытка затормозить процесс, подорвать усилия наших немецких и французских партнеров как посредников, которые пытаются организовать результативные встречи в рамках Нормандского формата”, - сказал министр.

Кулеба отметил, что именно немецко-французский проект составляет хорошую основу для достижения согласия по итоговому документу министерской встречи нормандского формата.