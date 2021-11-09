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СБУ задержала экс-коменданта донецкой "Изоляции"

09.11.2021 13:00
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СБУ задержала экс-коменданта донецкой "Изоляции"

Служба безопасности Украины задержала бывшего боевика террористической организации ДНР, возглавлявшего тюрьму "Изоляция". Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии LIGA.net.
Речь идет об одиозном коменданте тюрьмы-пыточной в оккупированном Донецке Денисе Куликовском с позывным Палыч.
Контрразведчики взяли Куликовского в Киеве. По данным СБУ, он организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках украинцев в "Изоляции".
Против Куликовского в Украине открыто дело по четырем статьям:
- о торговле людьми;
– о создании террористической группы или организации;
– о создании незаконного вооруженного формирования;
– о нарушении законов и обычаев войны.
Боевика готовятся доставить в суд для избрания меры пресечения.
Куликовский возглавлял "Изоляцию" до 2018-го. Он допрашивал, пытал заключенных, устраивал массовые побоища, которые могли закончиться смертью. В 2018-м Куликовского схватили боевики террористической МГБ ДНР. Через некоторое время он вернулся в "Изоляцию", но потом пропал.



Теги: Донецк, СБУ, комендант, изоляция, задержание
 
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