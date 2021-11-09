- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 ноября12:00
- Кулеба дал оценку российскому проекту итогового документа для Нормандского формата10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 ноября12:00
- Вступил в силу запрет о недопуске на работу невакцинированных госслужащих и педагогов11:00
- В Киеве открыли центр COVID-вакцинации в соборе УГКЦ09:00
- В Украину прибыло еще почти 3 млн доз вакцины Moderna15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 ноября11:00
- Экс-нардеп Ефим Звягильский умер от коронавируса10:00
- Глава Минобороны озвучил позицию Украины по использованию беспилотников Bayraktar13:00
- Украина обновила рекорд смертности от COVID-1911:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 ноября
В Украине за минувшие сутки, 8 ноября, выявлено 18 988 новых случаев коронавируса. Умерли 833 человека, что составляет максимум за все время пандемии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Отмечается, что больше всего новых случаев COVID зарегистрировано в Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Львовской областях.
За сутки стране госпитализировано 2 967 человек, выздоровели 16 609 человек.
Протестировали за сутки: методом ПЦР - 53 555 человек, методом ИФА - 14 861, экспресс-тестами - 59 045.
За все время пандемии в Украине заболели 3 107 489 человек, выздоровели 2 537 565 человек, летальных исходов - 73 390.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 1204 случая;
Винницкая область – 547 случаев;
Волынская область – 570 случаев;
Днепропетровская область – 2042 случая;
Донецкая область – 832 случая;
Житомирская область – 240 случаев;
Закарпатская область – 241 случай;
Запорожская область – 1021 случай;
Ивано-Франковская область – 322 случая;
Киевская область – 905 случаев;
Кировоградская область – 67 случаев;
Луганская область – 530 случаев;
Львовская область – 1352 случая;
Николаевская область – 987 случаев;
Одесская область – 1516 случаев;
Полтавская область – 1182 случая;
Ровненская область – 818 случаев;
Сумская область – 522 случая;
Тернопольская область – 386 случаев;
Харьковская область – 1314 случаев;
Херсонская область – 262 случая;
Хмельницкая область – 439 случаев;
Черкасская область – 813 случаев;
Черновицкая область – 453 случая;
Черниговская область – 423 случая.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 апреля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 мая
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 июля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 августа
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 августа
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 сентября
- В ОП анонсировали изменения в составе украинской делегации в ТКГ11:00
- Сутки в ООС: пять обстрелов, потерь нет09:00
- Два человека погибли в ДТП у блокпоста НВФ ОРЛО08:00
- На Луганщине НВФ обстреляли здание водоканала14:00
- В ГПСУ отметили уменьшение количества людей, пересекающих КПВВ на Донбассе10:00
- Один украинский воин погиб и двое получили ранения на Донбассе08:00
- Олег Газманов отменил свои концерты в ОРДЛО13:00
- Сутки в ООС: два нарушения "тишины", без потерь09:00
- В Краматорске началась масштабная модернизация автобусного парка17:00
- В Песках открыли памятный знак воинам ООС15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 ноября12:00
- В ОП анонсировали изменения в составе украинской делегации в ТКГ11:00
- Кулеба дал оценку российскому проекту итогового документа для Нормандского формата10:00
- Сутки в ООС: пять обстрелов, потерь нет09:00
- Два человека погибли в ДТП у блокпоста НВФ ОРЛО08:00
- Россия заблокировала встречу глав МИД нормандской четверки 11 ноября17:00
- Шахтёр попрощался с бразильским форвардом16:00
- Польша объявила положение боевой готовности на границе с Беларусью15:00
- На Луганщине НВФ обстреляли здание водоканала14:00
- Последний шанс на растаможивание авто на еврономерах13:00
- Последний шанс на растаможивание авто на еврономерах13:00
- Вакцинировался сам – убеди других17:00
- Как будут работать пенсионные накопления?16:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- Риски вакцинации против смерти от COVID-1917:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Олег Газманов отменил свои концерты в ОРДЛО
- Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября
- В Краматорске началась масштабная модернизация автобусного парка
- В ГПСУ отметили уменьшение количества людей, пересекающих КПВВ на Донбассе
- В Песках открыли памятный знак воинам ООС
- Польша объявила положение боевой готовности на границе с Беларусью
- Два человека погибли в ДТП у блокпоста НВФ ОРЛО
- Украина обновила рекорд смертности от COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 ноября
- Последний шанс на растаможивание авто на еврономерах