Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 ноября

09.11.2021 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 ноября

В Украине за минувшие сутки, 8 ноября, выявлено 18 988 новых случаев коронавируса. Умерли 833 человека, что составляет максимум за все время пандемии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Отмечается, что больше всего новых случаев COVID зарегистрировано в Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Львовской областях.
За сутки стране госпитализировано 2 967 человек, выздоровели 16 609 человек.
Протестировали за сутки: методом ПЦР - 53 555 человек, методом ИФА - 14 861, экспресс-тестами - 59 045.
За все время пандемии в Украине заболели 3 107 489 человек, выздоровели 2 537 565 человек, летальных исходов - 73 390.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 1204 случая;
Винницкая область – 547 случаев;
Волынская область – 570 случаев;
Днепропетровская область – 2042 случая;
Донецкая область – 832 случая;
Житомирская область – 240 случаев;
Закарпатская область – 241 случай;
Запорожская область – 1021 случай;
Ивано-Франковская область – 322 случая;
Киевская область – 905 случаев;
Кировоградская область – 67 случаев;
Луганская область – 530 случаев;
Львовская область – 1352 случая;
Николаевская область – 987 случаев;
Одесская область – 1516 случаев;
Полтавская область – 1182 случая;
Ровненская область – 818 случаев;
Сумская область – 522 случая;
Тернопольская область – 386 случаев;
Харьковская область – 1314 случаев;
Херсонская область – 262 случая;
Хмельницкая область – 439 случаев;
Черкасская область – 813 случаев;
Черновицкая область – 453 случая;
Черниговская область – 423 случая.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх