Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 ноября

10.11.2021 09:00

В Украине за минувшие сутки, 9 ноября, зафиксировано 23 283 новых COVID-случая и 816 смертей от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 5696 человек, выздоровели - 16 277 человек.

Больше всего новых случаев за сутки в Киеве (1740), Днепропетровской области (1792), Одесской области (1572), Полтавской области (1591), Харьковской области (1719).

За все время пандемии в Украине заболели - 3 130 772 человека; выздоровели - 2 553 842 человека; летальных случаев - 74 206.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев – 1740 случаев;

Винницкая область – 673 случая;

Волынская область – 720 случаев;

Днепропетровская область – 1792 случая;

Донецкая область – 1210 случаев;

Житомирская область – 631 случай;

Закарпатская область – 403 случая;

Запорожская область – 1123 случая;

Ивано-Франковская область – 694 случая;

Киевская область – 1016 случаев;

Кировоградская область – 113 случаев;

Луганская область – 606 случаев;

Львовская область – 1021 случай;

Николаевская область – 1067 случаев;

Одесская область – 1572 случая;

Полтавская область – 1591 случай;

Ровенская область – 1037 случаев;

Сумская область – 867 случаев;

Тернопольская область – 482 случая;

Харьковская область – 1719 случаев;

Херсонская область – 521 случай;

Хмельницкая область – 1141 случай;

Черкасская область – 800 случаев;

Черновицкая область – 387 случаев;

Черниговская область – 357 случаев.