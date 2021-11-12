Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 ноября

12.11.2021 10:00

За сутки 11 ноября в Украине зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Умерли 750 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что заболели 1 616 детей и 468 медработников.

За минувшие сутки госпитализировано - 4 318 человек; летальных исходов – 750, выздоровело - 21 941 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело - 3 179 577 человек; выздоровело - 2 594 679 человек; летальных исходов - 75 607.

Проведено 15 128 821 ПЦР-тестирование.

Случаи коронавируса в областях (суточный показатель):

г. Киев – 1 802 случая;

Винницкая область – 1 000 случаев;

Волынская область – 719 случаев;

Днепропетровская область – 1 867 случаев;

Донецкая область – 1 348 случаев;

Житомирская область – 737 случаев;

Закарпатская область – 526 случаев;

Запорожская область – 1 111 случаев;

Ивано-Франковская область – 890 случаев;

Киевская область – 970 случаев;

Кировоградская область – 169 случаев;

Луганская область – 436 случаев;

Львовская область – 1 154 случая;

Николаевская область – 972 случая;

Одесская область – 1 816 случаев;

Полтавская область – 1 257 случаев;

Ровненская область – 1 012 случаев;

Сумская область – 927 случаев;

Тернопольская область – 659 случаев;

Харьковская область – 1 042 случая;

Херсонская область – 584 случая;

Хмельницкая область – 1 090 случаев;

Черкасская область – 822 случая;

Черновицкая область – 351 случай;

Черниговская область – 797 случаев.