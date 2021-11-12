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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 ноября

12.11.2021 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 ноября

За сутки 11 ноября в Украине зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Умерли 750 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Отмечается, что заболели 1 616 детей и 468 медработников.
За минувшие сутки госпитализировано - 4 318 человек; летальных исходов – 750, выздоровело - 21 941 человек.
За все время пандемии в Украине: заболело - 3 179 577 человек; выздоровело - 2 594 679 человек; летальных исходов - 75 607.
Проведено 15 128 821 ПЦР-тестирование.
Случаи коронавируса в областях (суточный показатель):
г. Киев – 1 802 случая;
Винницкая область – 1 000 случаев;
Волынская область – 719 случаев;
Днепропетровская область – 1 867 случаев;
Донецкая область – 1 348 случаев;
Житомирская область – 737 случаев;
Закарпатская область – 526 случаев;
Запорожская область – 1 111 случаев;
Ивано-Франковская область – 890 случаев;
Киевская область – 970 случаев;
Кировоградская область – 169 случаев;
Луганская область – 436 случаев;
Львовская область – 1 154 случая;
Николаевская область – 972 случая;
Одесская область – 1 816 случаев;
Полтавская область – 1 257 случаев;
Ровненская область – 1 012 случаев;
Сумская область – 927 случаев;
Тернопольская область – 659 случаев;
Харьковская область – 1 042 случая;
Херсонская область – 584 случая;
Хмельницкая область – 1 090 случаев;
Черкасская область – 822 случая;
Черновицкая область – 351 случай;
Черниговская область – 797 случаев.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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