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В Украине красная зона карантина расширилась до 18 областей

12.11.2021 11:00
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В Украине красная зона карантина расширилась до 18 областей

Черкасская область с сегодняшнего дня перешла в "красную" зону эпидемиологической опасности. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Таким образом, в красной зоне теперь находятся 18 регионов: Киев, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Волынская и Черкасская области.
В оранжевой зоне - Винницкая, Полтавская, Харьковская, Тернопольская, Черновицкая области, в желтой - Закарпатскаяй и Кировоградская.



Теги: Украина, карантин, зона, COVID-19
 
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