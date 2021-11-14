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Резников посетил строящуюся базу ВМС Украины в Бердянске

14.11.2021 10:00
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Резников посетил строящуюся базу ВМС Украины в Бердянске

Министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный во время рабочего визита в субботу в Бердянск ознакомились с ходом строительства военно-морской базы "Восток", гидротехнических сооружений у причальной стенки и будущей казармы для военнослужащих отдельного батальона морской пехоты. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
Резников отметил, что после оккупации Крыма и отдельных районов Донбасса и Луганской области Россия пытается де-факто оккупировать и Азовское море, и это создало системные угрозы для судоходства.
"Мы постоянно обращаем на это внимание, ведь это опасный прецедент для всего мира. Усиление наших возможностей в этом направлении и развитие ВМС в целом является одним из приоритетов. Для этого будут привлекаться не только государственные средства, это будет одной из задач военной дипломатии для усиления взаимодействия" с партнерами. После окончания поездки мы проведем подробный анализ текущей ситуации. Будут даны соответствующие поручения, чтобы ускорить строительство базы ВМС в Бердянске", - подчеркнул министр обороны.



Теги: Бердянск, строительство, ВМС, база, Резников
 
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