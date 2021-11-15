Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 ноября

15.11.2021 12:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 10 802 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них инфекцию выявили у 764 детей и у 132 медработников. Об этом сообщает Минздрав Украины.

Также за минувшие 24 часа в больницы с диагнозом коронавирус попали 2 798 человек, выздоровели 11 219 человек

За сутки недуг унес жизни 442 украинцев. С начала пандемии скончалось 77 147 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 3 228 441 человек; поправилось 2 642 459 человек; проведено ПЦР-тестирований 15 246 974.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 449 случаев;

Винницкая область – 608 случаев;

Волынская область – 359 случаев;

Днепропетровская область – 987 случаев;

Донецкая область – 542 случая;

Житомирская область – 380 случаев;

Закарпатская область – 191 случай;

Запорожская область – 737 случаев;

Ивано-Франковская область – 305 случаев;

Киевская область – 420 случаев;

Кировоградская область – 91 случай;

Луганская область – 49 случаев;

Львовская область – 537 случаев;

Николаевская область – 844 случая;

Одесская область – 901 случай;

Полтавская область – 559 случаев;

Ровенская область – 184 случая;

Сумская область – 306 случаев;

Тернопольская область – 224 случая;

Харьковская область – 829 случаев;

Херсонская область – 135 случаев;

Хмельницкая область – 314 случаев;

Черкасская область – 359 случаев;

Черновицкая область – 159 случаев;

Черниговская область – 333 случая.