Украина получила от США 80 тонн боеприпасов

15.11.2021 09:00

Украина получила очередную партию технической помощи от правительства США, сообщило посольство Штатов в Украине в Twitter.

"14 ноября Украина получила из США примерно 80 тонн боеприпасов. Это была четвертая поставка США в рамках дополнительной помощи в размере 60 млн долларов, которую президент Джо Байден направил в Украину в августе, что демонстрирует преданность успеху стабильной, демократической и свободной Украины", - говорится в сообщении.

Первая партия технической помощи была доставлена 10 октября.