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Украина получила от США 80 тонн боеприпасов
15.11.2021 09:00
Украина получила очередную партию технической помощи от правительства США, сообщило посольство Штатов в Украине в Twitter.
"14 ноября Украина получила из США примерно 80 тонн боеприпасов. Это была четвертая поставка США в рамках дополнительной помощи в размере 60 млн долларов, которую президент Джо Байден направил в Украину в августе, что демонстрирует преданность успеху стабильной, демократической и свободной Украины", - говорится в сообщении.
Первая партия технической помощи была доставлена 10 октября.
Теги: США, помощь, боеприпасы
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