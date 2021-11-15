В Украину идут заморозки до -10 градусов

15.11.2021 14:00

Погода в Украине в ближайшие дни будет холодной, ночные морозы будут достигать -10 градусов. Об этом сообщает сайт "Укргидрометцентра".

В понедельник, на территории Украины без осадков, теплее всего будет на западе и юге, где дневная температура воздуха поднимется до +12. Ночные морозы в восточных областях ожидаются на уровне –8.

Во вторник также будет сухая погода, днем от 0 до +11, в зависимости от региона, ночью от -6 до +2.

В среду сохранится похожая картина, но заметно похолодает, и в большинстве областей дневная температура воздуха будет колебаться в районе +4. На востоке ночная температура опускается до -10 градусов.

В четверг уже немного потеплеет, ночные морозы будут не столь сильными. На западе Украины ожидается дождь.