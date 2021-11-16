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Компания Ахметова поставит в Украину семь кораблей с углем

16.11.2021 09:00
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Компания Ахметова поставит в Украину семь кораблей с углем

Компания ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова законтрактовал семь кораблей с углем для украинских теплоэлектростанций для прохождения отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба компании в понедельник, 15 ноября.
"ДТЭК заботится о тепле и свете в домах украинцев. Президент Украины Владимир Зеленский отметил усилия компании по подготовке к отопительному сезону и обеспечению углём в сложных условиях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что импортный уголь поставят не только на ТЭС ДТЭК, но и на государственные станции.



Теги: уголь, ДТЭК, корабль, поставки
 
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