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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 ноября

16.11.2021 12:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 ноября

В Украине за сутки зарегистрировано 16 308 новых случаев коронавируса. Из них заболели 1 168 детей и 327 медицинских работников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Отмечается резкий рост летальных исходов за сутки от коронавируса. Так, если накануне сообщалось о том, что недуг унес жизни 442 украинцев, то за последние 24 часа от коронавируса скончалось 838 человек.
Всего с начала пандемии летальных исходов – 77 985.
Также за минувшие сутки госпитализированы 2 264 человека; поправилось 21 914 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 1481 случай;
Винницкая область – 619 случаев;
Волынская область – 627 случаев;
Днепропетровская область – 1635 случаев;
Донецкая область – 736 случаев;
Житомирская область – 301 случай;
Закарпатская область – 379 случаев;
Запорожская область – 1084 случая;
Ивано-Франковская область – 325 случаев;
Киевская область – 754 случая;
Кировоградская область – 127 случаев;
Луганская область – 337 случаев;
Львовская область – 770 случаев;
Николаевская область – 842 случая;
Одесская область – 1549 случаев;
Полтавская область – 1000 случаев;
Ровенская область – 653 случая;
Сумская область – 387 случаев;
Тернопольская область – 280 случаев;
Харьковская область – 547 случаев;
Херсонская область – 153 случая;
Хмельницкая область – 387 случаев;
Черкасская область – 762 случая;
Черновицкая область – 247 случаев;
Черниговская область – 326 случаев.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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