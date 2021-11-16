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Зеленский пообещал выплатить по 1000 грн вакцинированным от COVID-19
Президент Владимир Зеленский заявил, что все вакцинированные от коронавируса двумя дозами смогут получить 1000 грн для посещения культурного мероприятия или путешествий по Украине, сообщает официальный сайт президента.
В своем видеообращении, опубликованном в соцсетях, он рассказал о новой программе:
"Каждый, кто получил две прививки, сможет получить 1000 грн… через приложение Дія. За эти деньги можно будет купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб. Посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал, выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны".
Программа запустится 19 декабря, на нее выделят около 3 млрд грн и столько же — в начале 2022 года. По словам Зеленского, программа будет действовать несколько месяцев, и те, у кого нет приложения Дія, тоже смогут получить деньги. Ее цель — поддержка креативного, спортивного и транспортного секторов экономики.
Теги: вакцинация, выплаты, Зеленский, COVID-19
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