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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 ноября

17.11.2021 13:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 ноября

В Украине за сутки зафиксировано 18 668 новых подтвержденных случаев коронавируса. Так, заболели 1 312 детей и 403 медицинских работника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 4 468 человек; выздоровели 20 211 человек.
За 24 часа вирус унес жизни 769 украинцев. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 78 754 человека.
За все время пандемии в Украине заболело 3 263 417 человек; поправилось 2 684 584 человека; проведено ПЦР-тестирований – 15 348 780.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 1609 случаев;
Винницкая область – 733 случая;
Волынская область – 731 случай;
Днепропетровская область – 1675 случаев;
Донецкая область – 1032 случая;
Житомирская область – 456 случаев;
Закарпатская область – 344 случая;
Запорожская область – 1087 случаев;
Ивано-Франковская область – 642 случая;
Киевская область – 1069 случаев;
Кировоградская область – 131 случай;
Луганская область – 328 случаев;
Львовская область – 721 случай;
Николаевская область – 950 случаев;
Одесская область – 1504 случая;
Полтавская область – 1168 случаев;
Ровенская область – 738 случаев;
Сумская область – 385 случаев;
Тернопольская область – 367 случаев;
Харьковская область – 639 случаев;
Херсонская область – 337 случаев;
Хмельницкая область – 803 случая;
Черкасская область – 721 случай;
Черновицкая область – 199 случаев;
Черниговская область – 299 случаев.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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