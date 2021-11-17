Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 ноября

17.11.2021 13:00

В Украине за сутки зафиксировано 18 668 новых подтвержденных случаев коронавируса. Так, заболели 1 312 детей и 403 медицинских работника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 4 468 человек; выздоровели 20 211 человек.

За 24 часа вирус унес жизни 769 украинцев. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 78 754 человека.

За все время пандемии в Украине заболело 3 263 417 человек; поправилось 2 684 584 человека; проведено ПЦР-тестирований – 15 348 780.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1609 случаев;

Винницкая область – 733 случая;

Волынская область – 731 случай;

Днепропетровская область – 1675 случаев;

Донецкая область – 1032 случая;

Житомирская область – 456 случаев;

Закарпатская область – 344 случая;

Запорожская область – 1087 случаев;

Ивано-Франковская область – 642 случая;

Киевская область – 1069 случаев;

Кировоградская область – 131 случай;

Луганская область – 328 случаев;

Львовская область – 721 случай;

Николаевская область – 950 случаев;

Одесская область – 1504 случая;

Полтавская область – 1168 случаев;

Ровенская область – 738 случаев;

Сумская область – 385 случаев;

Тернопольская область – 367 случаев;

Харьковская область – 639 случаев;

Херсонская область – 337 случаев;

Хмельницкая область – 803 случая;

Черкасская область – 721 случай;

Черновицкая область – 199 случаев;

Черниговская область – 299 случаев.