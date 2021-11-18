На Харьковщине задержан чиновник, шпионивший на боевиков ОРДЛО

18.11.2021 15:00

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили агента российской спецслужбы, который под прикрытием чиновника горсовета собирал разведывательную информацию о военных объектах в Харьковской области. Об этом сообщается на сайте СБУ в четверг, 18 ноября.

"По версии следствия, заведующий сектором гражданской защиты, оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами одного из горсоветов Харьковской области был завербован псевдочиновником так называемой "ДНР", – говорится в сообщении.

Указано, что чиновник по заданию куратора собирал разведывательную информацию о военных объектах региона, личном составе СБУ и подразделениях ВСУ, а также о местных патриотически настроенных активистах. В первую очередь, "заказчиков" интересовали маршруты перемещения колонн с военной техникой, виды вооружений украинских военных.

Сотрудники СБУ установили, что информатор входил в агентурный аппарат одного из так называемых "депутатов Народного совета ДНР второго созыва". Под кураторством ФСБ РФ они собирали разведывательную информацию, которую "заказчики" использовали для проведения пропагандистских информационных кампаний с целью расшатывания ситуации в Украине.

Чиновнику сообщили о подозрении по статье о создании террористической группы или террористической организации (ч.1 ст.258-3 УК Украины).

Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.