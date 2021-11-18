Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 ноября

18.11.2021 10:00

В Украине за сутки зафиксирован 20 591 новый подтвержденный случай коронавируса. Среди заболевших 1 478 детей и 377 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки госпитализированы 3 907 человек; поправилось – 19 633 человек.

За сутки недуг забрал жизни 752 украинцев. Всего с начала пандемии летальных исходов – 79 506.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1483 случая;

Винницкая область – 929 случаев;

Волынская область – 685 случаев;

Днепропетровская область – 1892 случая;

Донецкая область – 1203 случая;

Житомирская область – 816 случаев;

Закарпатская область – 462 случая;

Запорожская область – 1240 случаев;

Ивано-Франковская область – 819 случаев;

Киевская область – 976 случаев;

Кировоградская область – 214 случаев;

Луганская область – 330 случаев;

Львовская область – 1021 случай;

Николаевская область – 900 случаев;

Одесская область – 1055 случаев;

Полтавская область – 1100 случаев;

Ровенская область – 656 случаев;

Сумская область – 549 случаев;

Тернопольская область – 467 случаев;

Харьковская область – 759 случаев;

Херсонская область – 370 случаев;

Хмельницкая область – 941 случай;

Черкасская область – 729 случаев;

Черновицкая область – 258 случаев;

Черниговская область – 737 случаев.