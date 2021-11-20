Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 ноября

20.11.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 18 250 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это существенно меньше вчерашнего показателя. Прирост снижается третий день подряд, сообщает Минздрав в субботу, 20 ноября.

Среди новых заболевших детей – 1463, медработников – 380. В больницы госпитализированы 3 594 человека; летальных исходов – 664; выздоровел – 21 979 человек.

Больше всего новых случаев заражения выявили в Днепропетровской области (1870), Киеве (1484) и Запорожской области (1027).

За все время пандемии в Украине заболело – 3 322 308 человек; выздоровело – 2 748 500 человек; летальных исходов – 80 895.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев – 1484

Винницкая – 776

Волынская – 652

Днепропетровская – 1870

Донецкая – 1010

Житомирская – 547

Закарпатская – 519

Запорожская – 1027

Ивано-Франковская – 570

Киевская – 965

Кировоградская – 234

Луганская – 255

Львовская – 1017

Николаевская – 907

Одесская – 840

Полтавская – 931

Ровенская – 661

Сумская – 461

Тернопольская – 336

Харьковская – 657

Херсонская – 222

Хмельницкая – 735

Черкасская – 704

Черновицкая – 203

Черниговская – 667.