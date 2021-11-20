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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 ноября

20.11.2021 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 ноября

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 18 250 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это существенно меньше вчерашнего показателя. Прирост снижается третий день подряд, сообщает Минздрав в субботу, 20 ноября.
Среди новых заболевших детей – 1463, медработников – 380. В больницы госпитализированы 3 594 человека; летальных исходов – 664; выздоровел – 21 979 человек.
Больше всего новых случаев заражения выявили в Днепропетровской области (1870), Киеве (1484) и Запорожской области (1027).
За все время пандемии в Украине заболело – 3 322 308 человек; выздоровело – 2 748 500 человек; летальных исходов – 80 895.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев – 1484
Винницкая – 776
Волынская – 652
Днепропетровская – 1870
Донецкая – 1010
Житомирская – 547
Закарпатская – 519
Запорожская – 1027
Ивано-Франковская – 570
Киевская – 965
Кировоградская – 234
Луганская – 255
Львовская – 1017
Николаевская – 907
Одесская – 840
Полтавская – 931
Ровенская – 661
Сумская – 461
Тернопольская – 336
Харьковская – 657
Херсонская – 222
Хмельницкая – 735
Черкасская – 704
Черновицкая – 203
Черниговская – 667.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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