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В Харькове приготовили самый большой в Украине хот-дог (ВИДЕО)
21.11.2021 11:00
В Харькове приготовили самый большой в Украине хот-дог, попавший в Книгу рекордов Украины в категорию "Кулинарное искусство", передает телеканал "Дом".
Как сообщила руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, его длина 2 метра 16 см.
Она добавила, что великана приготовил Роганский мясокомбинат. Главным ингредиентом стала, конечно, классическая сосиска. Традиционно для приготовления любимого всеми фаст-фуда пошла корейская морковь, соленые огурцы, маринованный лук и творог. А также – почти по литру кетчупа и горчицы.
Харьковский хот-дог превысил предыдущий рекорд длиной 1 метр 83 см, который в сентябре этого года приготовили в Киеве, а два года назад в столице стал рекордным хот-дог длиной 1 м 20 см.
Теги: Харьков, хот-дог, Книга рекордов Украины
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