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В Украину прибыло первое судно с американским углем
В Украину прибыло первое из семи законтрактованных ДТЭК судов с углем из США и Колумбии. Судно класса Panamax причалило в порту Южный, сообщает пресс-служба ДТЭК.
Объем первой поставки составил 60,5 тысяч тонн. Уголь предназначен для нужд государственных ТЭС ПАО Центрэнерго.
Ожидается, что остальные суда прибудут до января 2022 года.
Кроме судовых поставок компания импортирует уголь из Польши и Казахстана.
"Таким образом, на сегодняшний день общий объем уже законтрактованного газового угля из Польши, США и Казахстана составил около 0,9 млн. т", - отмечается в сообщении.
Импорт угля для компании является временной мерой для покрытия дефицита топлива, в то время как использование угля украинской добычи остается приоритетным, добавили в пресс-службе.
Теги: США, Колумбия, судно, уголь
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