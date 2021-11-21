Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украину прибыло первое судно с американским углем

21.11.2021 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украину прибыло первое судно с американским углем

В Украину прибыло первое из семи законтрактованных ДТЭК судов с углем из США и Колумбии. Судно класса Panamax причалило в порту Южный, сообщает пресс-служба ДТЭК.
Объем первой поставки составил 60,5 тысяч тонн. Уголь предназначен для нужд государственных ТЭС ПАО Центрэнерго.
Ожидается, что остальные суда прибудут до января 2022 года.
Кроме судовых поставок компания импортирует уголь из Польши и Казахстана.
"Таким образом, на сегодняшний день общий объем уже законтрактованного газового угля из Польши, США и Казахстана составил около 0,9 млн. т", - отмечается в сообщении.
Импорт угля для компании является временной мерой для покрытия дефицита топлива, в то время как использование угля украинской добычи остается приоритетным, добавили в пресс-службе.



Теги: США, Колумбия, судно, уголь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх