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Нацполиция опубликовала итоги COVID-проверок в транспорте

22.11.2021 16:00
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Нацполиция опубликовала итоги COVID-проверок в транспорте

Правоохранители за месяц провели 91 165 проверок в межобластном транспорте. По итогам они составили 704 административных протокола на нарушителей карантина. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Сотрудники полиции проверяли и пассажиров, и водителей. Они устанавливали, имеют ли те сертификаты вакцинации, или отрицательные тесты на COVID-19.
Проверки провели:

  • в автотранспорте – 75 179;
  • на железнодорожных вокзалах – 15 181;
  • в аэропортах – 805.

Больше всего нарушений было выявлено:

  • В Киевской области – 216 нарушений;
  • Черкасской – 83;
  • Полтавской – 67;
  • Сумской – 54;
  • Винницкой – 33;
  • по 28 – В Запорожской и Хмельницкой;
  • Одесской – 25;
  • Донецкой – 23;
  • Луганской – 22;
  • по 21 – в Днепропетровской и Житомирской областях.


Теги: полиция, транспорт, сертификат, проверки, COVID-19
 
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