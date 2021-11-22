Нацполиция опубликовала итоги COVID-проверок в транспорте

22.11.2021 16:00

Правоохранители за месяц провели 91 165 проверок в межобластном транспорте. По итогам они составили 704 административных протокола на нарушителей карантина. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сотрудники полиции проверяли и пассажиров, и водителей. Они устанавливали, имеют ли те сертификаты вакцинации, или отрицательные тесты на COVID-19.

Проверки провели:

в автотранспорте – 75 179;

на железнодорожных вокзалах – 15 181;

в аэропортах – 805.

Больше всего нарушений было выявлено: