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В Одессу прибыли два американских патрульных катера для ВМС Украины
23.11.2021 12:00
В Украину прибыло судно Ocean Grand, которым из США доставили два патрульных катера типа Island. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщила пресс-служба военно-морских сил ВС Украины.
"Сегодня, 23 ноября, на борту судна Ocean Grand из города Балтимор, штат Мэриленд, США в Украину прибыли два катера типа Island, получившие названия Фастов и Сумы. Патрульные катера украинских ВМС на борту грузового судна преодолели тысячи миль и вошли в территориальные воды Украины", - говорится в сообщении.
Катера доставили в Одесский морской торговый порт, где они пройдут таможенный контроль, после чего будут отбуксированы к местам базирования и подготовлены к эксплуатации.
Отмечается, что они будут обеспечивать охрану морской границы в Черном и Азовском морях.
Теги: Украина, США, ВМС, катер
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