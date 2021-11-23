В Одессу прибыли два американских патрульных катера для ВМС Украины

23.11.2021 12:00

В Украину прибыло судно Ocean Grand, которым из США доставили два патрульных катера типа Island. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщила пресс-служба военно-морских сил ВС Украины.

"Сегодня, 23 ноября, на борту судна Ocean Grand из города Балтимор, штат Мэриленд, США в Украину прибыли два катера типа Island, получившие названия Фастов и Сумы. Патрульные катера украинских ВМС на борту грузового судна преодолели тысячи миль и вошли в территориальные воды Украины", - говорится в сообщении.

Катера доставили в Одесский морской торговый порт, где они пройдут таможенный контроль, после чего будут отбуксированы к местам базирования и подготовлены к эксплуатации.

Отмечается, что они будут обеспечивать охрану морской границы в Черном и Азовском морях.