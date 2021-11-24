Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 ноября

24.11.2021 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 ноября

За минувшие сутки, 23 ноября, в Украине зафиксировано 14 325 заражений коронавирусом. Зарегистрировано 595 летальных исходов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за прошедшие сутки госпитализировано - 4077 человек, выздоровело - 29 044 человека.
Среди заболевших за минувшие сутки 1 183 детей и 287 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1743), Полтавской (1060), Донецкой (948), Запорожской (906), Хмельницкой (808) областях.
За все время пандемии в Украине заболело 3 367 461 человек. Ввыздоровело - 2 825 641 человек, летальных исходов - 82 913, проведено ПЦР-тестов - 15 648 456.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 1 743 случая;
Винницкая область – 659 случаев;
Волынская область – 581 случай;
Днепропетровская область – 674 случая;
Донецкая область – 948 случаев;
Житомирская область – 341 случай;
Закарпатская область – 403 случая;
Запорожская область – 906 случаев;
Ивано-Франковская область – 525 случаев;
Киевская область – 795 случаев;
Кировоградская область – 162 случая;
Луганская область – 336 случаев;
Львовская область – 511 случаев;
Николаевская область – 556 случаев;
Одесская область – 491 случай;
Полтавская область – 1060 случаев;
Ровенская область – 619 случаев;
Сумская область – 324 случая;
Тернопольская область – 275 случаев;
Харьковская область – 562 случая;
Херсонская область – 223 случая;
Хмельницкая область – 808 случаев;
Черкасская область – 518 случаев;
Черновицкая область – 173 случая;
Черниговская область – 132 случая.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх