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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 ноября

25.11.2021 13:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 ноября

В Украине за минувшие сутки подтвердили 16 943 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Прирост продолжается третий день подряд, сообщает Минздрав в четверг, 25 ноября.
Среди новых заболевших детей – 1 451, медработников – 304. В больницы госпитализированы 3 404 человек; летальных исходов – 628; выздоровели – 26 811 человек.
Больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве (1688), Запорожской (1066) и Львовской (1048) областях.
За все время пандемии в Украине заболело – 3 384 404 человека, выздоровело – 2 852 452 человека, летальных случаев – 83 541.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев – 1688
Винницкая область – 810
Волынская – 492
Днепропетровская – 893
Донецкая – 924
Житомирская – 707
Закарпатская – 671
Запорожская – 1066
Ивано-Франковская – 638
Киевская – 719
Кировоградская – 191
Луганская – 258
Львовская – 1048
Николаевская – 442
Одесская – 644
Полтавская – 967
Ровенская – 659
Сумская – 534
Тернопольская – 339
Харьковская – 728
Херсонская – 284
Хмельницкая – 778
Черкасская – 523
Черновицкая – 235
Черниговская – 705.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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