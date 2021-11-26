Две области Украины ослабили карантин до "желтого" уровня

26.11.2021 13:00

В Украине увеличилась желтая зона карантина. Со вторника, 26 ноября, к ней присоединились Черновицкая и Тернопольская области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Таким образом желтая зона теперь состоит из Тернопольской, Кировоградской, Закарпатской и Черновицкой областей.

В оранжевой зоне - Полтавская и Харьковская области.

В красной зоне находятся 19 регионов: Киев, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Волынская, Черкасская, Винницкая области.