Сегодня состоится 3-часовой пресс-марафон Зеленского

26.11.2021 10:00

Сегодня состоится пресс-марафон с участием президента Украины Владимира Зеленского, посвященный экватору его президентского срока. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

"В связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов, к участию в мероприятии приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать главе государства свой вопрос и получить исчерпывающий ответ", - отмечают в Офисе президента.

"Таким образом, состоится содержательный разговор президента с журналистами, во время которого будут освещены различные актуальные и общественно важные темы, в частности, проведение реформ в Украине, ситуация на востоке страны и достижение мира, энергетическая безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и тому подобное. Такой формат мероприятия позволит избежать дублирования вопросов", - сказано в сообщении.

Уточняется, что пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины" начнется в 12:00 и продлится три часа.

Список приглашенных СМИ выглядит следующим образом: