Зеленский назвал ответственных за оккупацию ОРДЛО и Крыма

26.11.2021 17:00

Президент Владимир Зеленский заявил, что бывший секретарь Совета нацбезопасности Александр Турчинов потерял Крым, а пятый президент Петр Порошенко - Донбасс. Об этом глава государства сказал во время пресс-марафона 26 ноября.

"Ну, давайте честно – господин Турчинов рассматривается – я его не виню – как один из тех людей, которые потеряли Крым, а господин Порошенко – один из таких людей, которые потеряли Донбасс – вот и все. Это мое мнение", - отметил Зеленский.

По его словам, такого же мнения придерживается "большинство общества".