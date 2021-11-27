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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 ноября
За минувшие сутки в Украине обнаружили 14 200 случаев коронавируса против 15 936 днем ранее. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщается на сайте Минздрава.
Среди заболевших за сутки 1296 детей и 212 медработников.
При этом вчера были госпитализированы 3 305 человек, умерли - 568, а выздоровели - 22 946.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 414 540 человек;
- выздоровело – 2 899 967 человек;
- летальных исходов – 84 717;
- проведено ПЦР-тестирование – 15 793 678.
Ситуация в регионах:
г. Киев – 1 630 случаев;
Винницкая – 823 случая;
Волынская – 596 случаев;
Днепропетровская – 866 случаев;
Донецка – 1 044 случая;
Житомирская – 360 случаев;
Закарпатская – 414 случаев;
Запорожская – 635 случаев;
Ивано-Франковская – 274 случая;
Киевская – 698 случаев;
Кировоградская – 180 случаев;
Луганская – 203 случая;
Львовская – 745 случаев;
Николаевская – 490 случаев;
Одесская – 624 случая;
Полтавская – 904 случая;
Ровненская – 558 случаев;
Сумская – 365 случаев;
Тернопольская – 232 случая;
Харьковская – 565 случаев;
Херсонская – 219 случаев;
Хмельницкая – 626 случаев;
Черкасская – 596 случаев;
Черновицкая – 172 случая;
Черниговская – 381 случай.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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