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Харьковская область перешла в желтую зону карантина
28.11.2021 15:00
В Украине по состоянию на утро воскресенья, 28 ноября, в красной зоне карантина остаются Киев и 18 областей, в оранжевой – одна, а желтая – расширилась до пяти областей. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Так, в красную зону кроме столицы входят Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.
В оранжевой зоне находится только один регион - Полтавская область.
Желтая зона теперь охватывает Закарпатскую, Кировоградскую, Тернопольскую, Черновицкую области, а также Харьковскую область, которая накануне была оранжевого цвета.
Теги: Харьковская область, карантин, зона, COVID-19
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