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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 ноября

29.11.2021 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 ноября

В Украине за минувшие сутки, 29 ноября, зафиксировано 5804 COVID-случая, умерли 297 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Больше всего заражений - в Днепропетровской области (473), Донецкой области (457) и Киеве (431).
Отмечается, что за сутки госпитализировали 2082 человека; выздоровели - 10 477 человек. Протестировали методом ПЦР - 13 364 человека, методом ИФА - 1795, экспресс-тестами - 17 535.
За все время пандемии в Украине заболели - 3 427 827 человек; выздоровели - 2 920 714 человек; летальных исходов - 85 414.
Количество новых больных в регионах:
Киев – 431 больной;
Винницкая область – 373 больных;
Волынская область – 303 больных;
Днепропетровская область – 473 больных;
Донецкая область – 457 больных;
Житомирская область – 310 больных;
Закарпатская область – 150 больных;
Запорожская область – 335 больных;
Ивано-Франковская область – 146 больных;
Киевская область – 295 больных;
Кировоградская область – 145 больных;
Луганская область – 25 больных;
Львовская область – 203 больных;
Николаевская область – 401 больной;
Одесская область – 303 больных;
Полтавская область – 232 больных;
Ровненская область – 109 больных;
Сумская область – 58 больных;
Тернопольская область – 158 больных;
Харьковская область – 235 больных;
Херсонская область – 64 больных;
Хмельницкая область – 122 больных;
Черкасская область – 236 больных;
Черновицкая область – 108 больных;
Черниговская область – 133 больных.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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