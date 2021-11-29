Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 ноября

29.11.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки, 29 ноября, зафиксировано 5804 COVID-случая, умерли 297 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Больше всего заражений - в Днепропетровской области (473), Донецкой области (457) и Киеве (431).

Отмечается, что за сутки госпитализировали 2082 человека; выздоровели - 10 477 человек. Протестировали методом ПЦР - 13 364 человека, методом ИФА - 1795, экспресс-тестами - 17 535.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 427 827 человек; выздоровели - 2 920 714 человек; летальных исходов - 85 414.

Количество новых больных в регионах:

Киев – 431 больной;

Винницкая область – 373 больных;

Волынская область – 303 больных;

Днепропетровская область – 473 больных;

Донецкая область – 457 больных;

Житомирская область – 310 больных;

Закарпатская область – 150 больных;

Запорожская область – 335 больных;

Ивано-Франковская область – 146 больных;

Киевская область – 295 больных;

Кировоградская область – 145 больных;

Луганская область – 25 больных;

Львовская область – 203 больных;

Николаевская область – 401 больной;

Одесская область – 303 больных;

Полтавская область – 232 больных;

Ровненская область – 109 больных;

Сумская область – 58 больных;

Тернопольская область – 158 больных;

Харьковская область – 235 больных;

Херсонская область – 64 больных;

Хмельницкая область – 122 больных;

Черкасская область – 236 больных;

Черновицкая область – 108 больных;

Черниговская область – 133 больных.