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В Украине объявили штормовое предупреждение
29.11.2021 08:00
В Украине объявлено штормовое предупреждение на понедельник, сообщает ГСЧС.
Сегодня в восточной части страны и в центральных областях значительные дожди, в Карпатском регионе значительный мокрый снег и дождь.
Утром в южных и восточных, днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). В Киевской области 29 ноября порывы ветра 15-20 м/с.
Спасатели советуют гражданам держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться.
Теги: ветер, дождь, штормовое предупреждение
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