Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 ноября

30.11.2021 12:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 10 554 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них инфицировались 846 детей и 197 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За прошедшие 24 часа вирус унес жизни 561 украинца. Всего с начала пандемии зарегистрировано 85 975 летальных исходов.

Также за сутки госпитализированы 1 749 человек; с недугом справились 25 318 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 3 438 381 человек; выздоровело 2 946 032 человека; проведено ПЦР-тестирований 15 869 089.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1646;

Винницкая область – 237;

Волынская область – 516;

Днепропетровская область – 393;

Донецкая область – 706;

Житомирская область – 77;

Закарпатская область – 368;

Запорожская область – 592;

Ивано-Франковская область – 167;

Киевская область – 694;

Кировоградская область – 178;

Луганская область – 224;

Львовская область – 467;

Николаевская область – 484;

Одесская область – 367;

Полтавская область – 875;

Ровенская область – 431;

Сумская область – 307;

Тернопольская область – 120;

Харьковская область – 344;

Херсонская область – 72;

Хмельницкая область – 276;

Черкасская область – 645;

Черновицкая область – 171;

Черниговская область – 197.