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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 ноября
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 10 554 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них инфицировались 846 детей и 197 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За прошедшие 24 часа вирус унес жизни 561 украинца. Всего с начала пандемии зарегистрировано 85 975 летальных исходов.
Также за сутки госпитализированы 1 749 человек; с недугом справились 25 318 человек.
За все время пандемии в Украине заболело 3 438 381 человек; выздоровело 2 946 032 человека; проведено ПЦР-тестирований 15 869 089.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1646;
Винницкая область – 237;
Волынская область – 516;
Днепропетровская область – 393;
Донецкая область – 706;
Житомирская область – 77;
Закарпатская область – 368;
Запорожская область – 592;
Ивано-Франковская область – 167;
Киевская область – 694;
Кировоградская область – 178;
Луганская область – 224;
Львовская область – 467;
Николаевская область – 484;
Одесская область – 367;
Полтавская область – 875;
Ровенская область – 431;
Сумская область – 307;
Тернопольская область – 120;
Харьковская область – 344;
Херсонская область – 72;
Хмельницкая область – 276;
Черкасская область – 645;
Черновицкая область – 171;
Черниговская область – 197.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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