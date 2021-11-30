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В Украине из-за непогоды обесточено 179 населенных пунктов
30.11.2021 10:00
В Украине из-за сильного ветра без электричества остались 179 населенных пунктов в восьми областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 7 ч 30 ноября в результате усложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 179 населенных пунктов в 8 областях (Черниговская – 49, Донецкая – 36, Киевская – 29, Полтавская – 24, Житомирская – 15, Сумская – 13, Волынская – 7 и Луганская – 6)", - говорится в сообщении.
К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Теги: непогода, ветер, нарушение, электроснабжение
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