В Украине из-за непогоды обесточено 179 населенных пунктов

30.11.2021 10:00

В Украине из-за сильного ветра без электричества остались 179 населенных пунктов в восьми областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч 30 ноября в результате усложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 179 населенных пунктов в 8 областях (Черниговская – 49, Донецкая – 36, Киевская – 29, Полтавская – 24, Житомирская – 15, Сумская – 13, Волынская – 7 и Луганская – 6)", - говорится в сообщении.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.