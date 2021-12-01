Зеленский анонсировал программу доступных кредитов "Українська мрія"

01.12.2021 13:00

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу выдачи потребительских кредитов всем честным налогоплательщикам-физлицам под 5%, передает Цензор.НЕТ.

"В скором времени мы запускаем программу "Українська мрія", по которой каждый гражданин нашего государства, честно уплачивающий налоги, сможет получить кредит по ставке 5% в гривне", - заявил глава государства в ежегодном послании о внутреннем и внешнем положении Украины, выступая с трибуны парламента.

Президент добавил, что кредиты будут выданы для покупки недвижимости, электромобилей и получения образования или смены профессии.