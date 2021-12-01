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Зеленский анонсировал программу доступных кредитов "Українська мрія"

01.12.2021 13:00
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Зеленский анонсировал программу доступных кредитов "Українська мрія"

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу выдачи потребительских кредитов всем честным налогоплательщикам-физлицам под 5%, передает Цензор.НЕТ.
"В скором времени мы запускаем программу "Українська мрія", по которой каждый гражданин нашего государства, честно уплачивающий налоги, сможет получить кредит по ставке 5% в гривне", - заявил глава государства в ежегодном послании о внутреннем и внешнем положении Украины, выступая с трибуны парламента.
Президент добавил, что кредиты будут выданы для покупки недвижимости, электромобилей и получения образования или смены профессии.



Теги: кредит, программа, Зеленский
 
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