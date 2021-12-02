На КПВВ Чонгар и Каланчак открылись пункты вакцинации от коронавируса

02.12.2021 08:00

В Херсонской области начали работать пункты вакцинации от коронавируса на административной границе с аннексированным Крымом. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщила в Facebook вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, пункты вакцинации открыли на КПВВ Чонгар и Каланчак.

"Отныне наши люди смогут прививаться международно признанными вакцинами от ковида прямо на КПВВ", – написала Верещук, поблагодарив за это местные власти.