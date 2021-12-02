Рада продлила закон об особом статусе ОРДЛО

02.12.2021 14:00

Верховная Рада на год продлила закон об особом статусе оккупированного Донбасса. Решение поддержали 317 нардепов на заседании в четверг, 2 декабря, сообщает Корреспондент.net.

Законопроект предлагает в статье 1 закона Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей цифру "2021" заменить цифрой "2022".

Как сказано в пояснительной записке, это позволит создать дополнительные временные возможности для реализации законодательных условий, направленных на мирное урегулирование в отдельных районах ОРДЛО на основе принципов и норм международного права и Устава ООН.

Законом об особом статусе Украина гарантирует "недопущение уголовного преследования, привлечение к уголовной, административной ответственности и наказание лиц - участников событий на территории Донецкой и Луганской областей".

Также гарантируется свободное использование, изучение и поддержка русского языка в общественной и частной жизни. В свою очередь органы местного самоуправления в ОРДЛО должны способствовать использованию русского языка в сфере образования, СМИ, судопроизводстве, экономической и социальной деятельности и так далее.