Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 декабря

02.12.2021 12:00

В Украине за день подтвердили 13 531 случай коронавируса - всего в стране их уже 3 463 872. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 2 декабря.

Выздоровели 2 995 727 украинцев (накануне - 23 535), а скончались 87 057 (накануне - 525). В больницы попали 3 003 человека.

Случаев в областях / иммунизировано:

Киев – 1418/17072

Винницкая – 568/5191

Волынская – 647/4651

Днепропетровская – 682/10493

Донецкая – 803/6297

Житомирская – 743/3811

Закарпатская – 496/2443

Запорожская – 709/5807

Ивано-Франковская – 623/4221

Киевская – 640/8044

Кировоградская – 183/3025

Луганская – 169/2782

Львовская – 729/9679

Николаевская – 424/3253

Одесская – 418/6603

Полтавская – 677/4540

Ровенская – 461/3674

Сумская – 371/4404

Тернопольская – 310/3369

Харьковская – 501/8106

Херсонская – 150/2271

Хмельницкая – 594/4451

Черкасская – 493/4706

Черновицкая – 164/2513

Черниговская – 558/4608.