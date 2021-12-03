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В НАН спрогнозировали численность населения Украины к концу века
Население Украины к концу века значительно сократится. Как остановить процесс убыли населения, специалисты не знают. Об этом говорится в прогнозе ученых Национальной академии наук (НАН).
"К концу XXI века население Украины сократится до 22 миллионов. И мы пока не видим путей остановки этого процесса", - отмечается в докладе.
Значительное сокращение населения грозит не только Украине. Так, этот процесс, сообщили ученые, присущ и большинству стран Европы. В этих странах сейчас проблема решается за счет мигрантов.
"Скорее всего, так будет и у нас. Украина будет интересовать мигрантов из азиатских стран, Кавказа, бывших республик Советского Союза. И за счет этого, возможно, удастся стабилизировать численность населения", - говорится в прогнозе.
По мнению специалистов, предпосылок увеличения числа украинцев за счет природного фактора пока не наблюдается.
По данным Государственной службы статистики, по состоянию на 1 сентября в Украине проживает более 41,3 млн человек.
Теги: Украина, прогноз, академия, население
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