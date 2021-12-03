В НАН спрогнозировали численность населения Украины к концу века

03.12.2021 15:00

Население Украины к концу века значительно сократится. Как остановить процесс убыли населения, специалисты не знают. Об этом говорится в прогнозе ученых Национальной академии наук (НАН).

"К концу XXI века население Украины сократится до 22 миллионов. И мы пока не видим путей остановки этого процесса", - отмечается в докладе.

Значительное сокращение населения грозит не только Украине. Так, этот процесс, сообщили ученые, присущ и большинству стран Европы. В этих странах сейчас проблема решается за счет мигрантов.

"Скорее всего, так будет и у нас. Украина будет интересовать мигрантов из азиатских стран, Кавказа, бывших республик Советского Союза. И за счет этого, возможно, удастся стабилизировать численность населения", - говорится в прогнозе.

По мнению специалистов, предпосылок увеличения числа украинцев за счет природного фактора пока не наблюдается.

По данным Государственной службы статистики, по состоянию на 1 сентября в Украине проживает более 41,3 млн человек.