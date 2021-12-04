Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 декабря

04.12.2021 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 декабря

За минувшие сутки, 3 декабря, в Украине зафиксировано 13 206 подтвержденных случаев коронавируса. Накануне было зарегистрировано 13 777 положительных COVID тестов, - сообщает пресс-служба Минздрава.
Отмечается, что за сутки госпитализировали 276 человек, выздоровели - 22 765 человек. Умерли 436 людей.
За последние сутки в Украине проведено 84 942 тестов.
За все время пандемии в Украине заболело - 3 490 855 человек, выздоровело - 3 041 385 человек, летальных исходов - 88 002.
Суточный прирост заболеваемости в регионах:
Киев – 1 588;
Винницкая область – 530;
Волынская область – 561;
Днепропетровская область – 770;
Донецкая область – 816;
Житомирская область – 454;
Закарпатская область – 301;
Запорожская область – 499;
Ивано-Франковская область – 331;
Киевская область – 671;
Кировоградская область – 187;
Луганская область – 177;
Львовская область – 739;
Николаевская область – 446;
Одесская область – 848;
Полтавская область – 924;
Ровненская область – 489;
Сумская область – 295;
Тернопольская область – 249;
Харьковская область – 408;
Херсонская область – 107;
Хмельницкая область – 493;
Черкасская область – 730;
Черновицкая область – 207;
Черниговская область – 386.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх