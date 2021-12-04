Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 декабря

04.12.2021 14:00

За минувшие сутки, 3 декабря, в Украине зафиксировано 13 206 подтвержденных случаев коронавируса. Накануне было зарегистрировано 13 777 положительных COVID тестов, - сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что за сутки госпитализировали 276 человек, выздоровели - 22 765 человек. Умерли 436 людей.

За последние сутки в Украине проведено 84 942 тестов.

За все время пандемии в Украине заболело - 3 490 855 человек, выздоровело - 3 041 385 человек, летальных исходов - 88 002.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

Киев – 1 588;

Винницкая область – 530;

Волынская область – 561;

Днепропетровская область – 770;

Донецкая область – 816;

Житомирская область – 454;

Закарпатская область – 301;

Запорожская область – 499;

Ивано-Франковская область – 331;

Киевская область – 671;

Кировоградская область – 187;

Луганская область – 177;

Львовская область – 739;

Николаевская область – 446;

Одесская область – 848;

Полтавская область – 924;

Ровненская область – 489;

Сумская область – 295;

Тернопольская область – 249;

Харьковская область – 408;

Херсонская область – 107;

Хмельницкая область – 493;

Черкасская область – 730;

Черновицкая область – 207;

Черниговская область – 386.