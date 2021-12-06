ОАСК принял иск Януковича к Верховной Раде

06.12.2021 17:00

Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск экс-президента Виктора Януковича, который обжаловал постановление Верховной Рады за 2014 год о его самоустранении. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщила представительница парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.

"В Окружном административном суде г. Киева зарегистрирован иск бывшего президента Украины В. Януковича к Верховной раде Украины (дело 640/34786/21)", - сообщила она.

При этом Совгиря подчеркнула, что дела по обжалованию актов, действий или бездеятельности Верховной Рады подсудны Верховному Суду как суду первой инстанции, а не ОАСК.

"В этом иске заявлены исковые требования о "признании отсутствия компетенции установления факта самоустранение", что, по словам Совгири, может свидетельствовать об искусственном изменении подсудности этого иска путем манипуляций с формулировкой исковых требований.