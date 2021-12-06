Зеленский прибыл на восток Украины для участия в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия ВСУ

06.12.2021 15:00

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Харьковскую и Донецкую области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Отмечается, что глава государства примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия Вооруженных Сил Украины и вручит государственные награды военнослужащим.

Зеленский также примет участие в церемонии присвоения почетных наименований и вручении боевых флагов военным частям ВСУ.