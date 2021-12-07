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Оскандалившийся мэр Полтавы попал в базу Миротворца (ВИДЕО)
Мэр Полтавы Александр Мамай оказался в списке базы данных сайта Миротворец после своих высказываний о конфликте на Донбассе. Об этом свидетельствуют данные сайта, передает Корреспондент.net.
Так, Мамай обозначен как "пособник террористов и российских оккупантов". Его обвиняют в "распространении кремлевской пропаганды", "участии в актах гуманитарной агрессии против Украины", а также в "участии в пропагандистских мероприятиях России".
На сайте также отмечается, что мэр Полтавы в прошлом был сторонником Виктора Януковича и состоял в Партии регионов.
В конце прошлой недели Мамай заявил в интервью украинскому телеканалу Наш, что на Донбассе идет война между братьями, которая одновременно является противостоянием двух сверхдержав - России и США. Мамай также выразил сожаление о том, что Украина прекратила сотрудничество с Россией.
Мамай впервые был избран мэром Полтавы осенью 2010 года, после этого переизбирался еще дважды - в 2015 и 2020 годах.
Теги: Полтава, мэр, сайт "Миротворец"
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