Оскандалившийся мэр Полтавы попал в базу Миротворца (ВИДЕО)

07.12.2021 14:00

Мэр Полтавы Александр Мамай оказался в списке базы данных сайта Миротворец после своих высказываний о конфликте на Донбассе. Об этом свидетельствуют данные сайта, передает Корреспондент.net.

Так, Мамай обозначен как "пособник террористов и российских оккупантов". Его обвиняют в "распространении кремлевской пропаганды", "участии в актах гуманитарной агрессии против Украины", а также в "участии в пропагандистских мероприятиях России".

На сайте также отмечается, что мэр Полтавы в прошлом был сторонником Виктора Януковича и состоял в Партии регионов.

В конце прошлой недели Мамай заявил в интервью украинскому телеканалу Наш, что на Донбассе идет война между братьями, которая одновременно является противостоянием двух сверхдержав - России и США. Мамай также выразил сожаление о том, что Украина прекратила сотрудничество с Россией.

Мамай впервые был избран мэром Полтавы осенью 2010 года, после этого переизбирался еще дважды - в 2015 и 2020 годах.