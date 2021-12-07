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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 декабря

07.12.2021 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 декабря

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 8 655 новых случаев коронавируса, что почти в два раза больше, чем днем ранее. Однако, количество выздоровевших по-прежнему держится выше количества новых заболевших. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщает Минздрав Украины.
"За сутки 6 декабря в Украине зафиксировано 8 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за прошедшие сутки:
госпитализированы – 1 349 человек;
летальных исходов – 467;
поправилось – 22 878 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело – 3 510 610 человек;
поправилось – 3 082 619 человек;
летальных исходов – 88 986;
проведено ПЦР-тестов - 16 119 721.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 1270;
Винницкая область – 237;
Волынская область – 397;
Днепропетровская область – 183;
Донецкая область – 689;
Житомирская область – 129;
Закарпатская область – 292;
Запорожская область – 503;
Ивано-Франковская область – 84;
Киевская область – 575;
Кировоградская область – 151;
Луганская область – 187;
Львовская область – 350;
Николаевская область – 347;
Одесская область – 368;
Полтавская область – 716;
Ровенская область – 372;
Сумская область – 151;
Тернопольская область – 142;
Харьковская область – 292;
Херсонская область – 33;
Хмельницкая область – 253;
Черкасская область – 624;
Черновицкая область – 135;
Черниговская область – 175.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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